Госнаград и Благодарности Президента удостоены 90 представителей различных сфер деятельности

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград и Благодарности Президента удостоены 90 представителей различных сфер деятельности. Соответствующие указ и распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно указу ордена, медали и почетные звания присвоены 43 деятелям различных сфер за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, активное участие в общественно-политической жизни страны, большой личный вклад в оказание высококвалифицированной медицинской помощи и внедрение новых медицинских технологий, значительные достижения в дорожном строительстве, заслуги в развитии сферы образования, культуры и искусства.

Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награжден начальник управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Турчин, орденом Почета - председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, орденом Франциска Скорины - настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря Белорусской православной церкви Мария Глухова (игуменья Гавриила).

Большая группа работников различных сфер отмечена медалью "За трудовые заслуги". В их числе начальники главных управлений по здравоохранению Минского и Гомельского облисполкомов Наталья Боярская и Николай Куденьчук, генеральные директора ОАО "Дорожно-строительный трест №6" Василий Довгань и ОАО "Барановичский завод автоматических линий" Александр Зубик, заместители председателя Минского облисполкома Александр Кручанов и Иван Маркевич, заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран, начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Юрий Кривошеев, главный государственный санитарный врач Могилевской области - главный врач Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Светлана Нечай, водитель погрузчика филиала "Дорожно-строительное управление №13" ОАО "Дорожно-строительный трест №5" Петр Русак, директор кинотеатра "Октябрь" КУП "Гроднооблкиновидеопрокат" Владимир Хлябич.

Медали Франциска Скорины удостоены руководитель Новогрудской епархии Белорусской православной церкви Николай Апалько (архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий), артист-вокалист - ведущий мастер сцены Могилевской областной филармонии Ольга Горничар и профессор кафедры "Локомотивы" Белорусского государственного университета транспорта Леонид Сосновский.

Указом также присвоены почетные звания. Артист-вокалист Молодежного театра-эстрады Жанет Бутерус-Сорока удостоена звания заслуженного артиста, заместитель директора (по лечебной работе) Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Анатолий Мавричев - заслуженного врача, генеральный директор РУП "Могилевавтодор" Анатолий Лопатин - заслуженного строителя.

Глава государства также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента 47 представителям различных сфер деятельности.

За многолетнюю плодотворную работу в области дорожного строительства, достижение высоких производственных показателей, досрочный ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция путепровода "Полоцкий" в городе Витебске" Благодарность объявлена работникам филиала "Мостостроительное управление №5" ОАО "Мостострой": заместителю директора Александру Максимовичу, бетонщику Станиславу Колчанову и машинисту автомобильного крана Александру Санцу.

Благодарности Президента удостоена также большая группа представителей различных сфер деятельности за плодотворную работу, высокий профессионализм, активную общественно-политическую деятельность. Среди них заместители председателей облисполкомов: Брестского - Геннадий Борисюк, Могилевского - Валерий Малашко, Витебского - Владимир Пенин, Гродненского - Виктор Пранюк, Гомельского - Владимир Привалов, а также творческий работник Юлия Быкова, артистка продюсерского центра "Спамаш" Алена Ланская, председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, основатель общественного объединения "Патриоты Беларуси" Сергей Рачковский, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан отмечена Благодарностью Президента за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в организацию и проведение комплексных мероприятий по противодействию распространению инфекции COVID-19 на территории Беларуси.

Благодарность объявлена также председателю агрокомбината "Снов" Николаю Радоману за многолетнюю плодотворную работу в агропромышленном комплексе, высокий профессионализм, значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Минской области и активную общественную деятельность, начальнику конструкторского отдела №2 ОАО "Институт Могилевгражданпроект" Алесе Купаве - за многолетнюю плодотворную работу, личный вклад в развитие строительной отрасли, своевременный ввод в эксплуатацию объектов социального и производственного назначения.-0-