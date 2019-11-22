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22 ноября 2019, 18:55

Госнаград и Благодарности Президента удостоены представители различных сфер деятельности

Орден "За службу Родине". Фото из архива
Орден "За службу Родине". Фото из архива

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные при спасении людей во время пожара, значительный личный вклад в обеспечение общественного порядка и предотвращение экономических преступлений, развитие сельского хозяйства и легкой промышленности, заслуги в сферах строительства, образования и культуры.

В частности, орденом "За службу Родине" III степени награждены начальник Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Игорь Оберемко и следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Дмитрий Васюкович. Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району Зинаида Левочкина и председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак удостоены ордена Почета.

Орденом Франциска Скорины отмечены заслуги члена Геральдического совета при Президенте Беларуси (2003-2019 годы) Александра Самовича. Милиционер-дежурный изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу, милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Дрибинского райисполкома Антон Семякин награжден медалью "За спасенную жизнь".

Большая группа работников различных отраслей экономики и сфер деятельности удостоена медали "За трудовые заслуги". В числе награжденных медалью Франциска Скорины преподаватель Брестского государственного колледжа сферы обслуживания Марина Булдык, директор Гродненской областной научной библиотеки имени Я.Ф.Карского Лидия Мальцева, актер Белорусского государственного молодежного театра Александр Пашкевич.

Указом также присвоены почетные звания. Заслуженными артистами стали солист Государственного академического ансамбля танца Николай Бабашко и актер Национального академического драматического театра имени М.Горького Валерий Шушкевич. Звания "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь" и "Заслуженный работник образования Республики Беларусь" присвоены члену Белорусского союза кинематографистов Вере Савиной и директору Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежде Васильченко соответственно. Заслуженным строителем Беларуси стал директор ОАО "Минский Промтранспроект" Аркадий Споткай, заслуженным сотрудником органов внутренних дел Беларуси - начальник факультета повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров Академии МВД Иван Ломоть.

Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства и обеспечение высоких производственных показателей она объявлена директору филиала "Сельскохозяйственное производство "Газовик-Сипаково" РУП "Могилевоблгаз" Вадиму Гарбине, заместителю гендиректора РУП "Могилевоблгаз" Владимиру Кононову, директору филиала "Сельскохозяйственное производственное управление "Протасовщина" РУП "Гроднооблгаз" Виктору Семеновичу, генеральному директору РУП "Витебскоблгаз" Петру Шершеню.

За многолетнюю плодотворную общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие ветеранского движения воинов-интернационалистов Благодарность Президента объявлена председателю Докшицкой районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валентину Андриевскому, председателю Гомельской городской организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Александру Дребезову и председателю Бешенковичской районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане Валерию Сафонову.

Благодарности Президента за многолетний плодотворный труд в строительной отрасли, значительный личный вклад в строительство объектов промышленного и социально-бытового назначения удостоен директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов. Она объявлена слесарю по ремонту технологических установок участка ремонта и наладки технологического оборудования филиала "Центральная база производственного обслуживания" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Петру Сталыбко за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие нефтепроводного транспорта. Также Благодарности Президента удостоен электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки Гомельской дистанции сигнализации и связи Гомельского отделения Белорусской железной дороги Владимир Кучеров за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в создание безопасных условий движения поездов и внедрение в производство новой техники.-0-

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