Госнаград удостоены 102 представителя различных сфер деятельности

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №245 о награждении государственными наградами 102 представителей различных сфер деятельности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Они удостоены орденов, медалей, званий заслуженных деятелей за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны, развитие промышленного комплекса республики и строительной отрасли, сельского и дорожного хозяйства, достижения в сфере здравоохранения, науки, образования и культуры, заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и спортсменов.

Орденом "За службу Родине" ІІІ степени награждены заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Сергей Лях, начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба ВС Александр Шкиренко, начальник 602-й базы ремонта и хранения ВС Олег Германов.

Директор Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т. Непогодина Владимир Пасько, директор филиала "Строительное управление №25" ОАО "Минскпромстрой" Константин Шамин и оператор машинного доения сельскохозяйственного предприятия "Больтишки" Вороновского района Дануся Вилькель удостоены ордена Почета.

Десять военнослужащих Вооруженных Сил награждены медалью "За отличие в воинской службе", в их числе - военный комендант Минской военной комендатуры Дмитрий Жуковский. Медали "За отличие в охране общественного порядка" удостоен заместитель начальника таможенного поста "Урбаны" Витебской таможни Михаил Хабалюк.

Медалью "За трудовые заслуги" награждена большая группа представителей различных сфер деятельности. Среди них генеральный директор ОАО "Строительный трест №4" Анатолий Ведерчик, генеральный директор ОАО "Минскпромстрой" Олег Дашкевич, проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета Олег Гусев, председатель Витебского райисполкома Геннадий Сабынич, генеральный директор "Минскметростроя" Леонид Стухальский.

В числе награжденных медалью Франциска Скорины - председатель Брестского областного отделения Союза писателей Беларуси Татьяна Демидович и генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны Национальной академии наук Андрей Кузьмин.

В соответствии с указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженным деятелем культуры стала обозреватель Белорусского телеграфного агентства Алина Гришкевич, заслуженным деятелем науки - проректор по научной работе Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Гаин и директор Института прикладных физических проблем имени А.Н.Севченко Петр Кучинский, заслуженным работником сельского хозяйства - генеральный директор ОАО "Молочный мир" Марина Аникеева, заслуженным строителем - генеральный директор ОАО "Дорожно-строительное управление №1" города Рогачева Татьяна Балакирева, заслуженным юристом - профессор кафедры экологического и аграрного права БГУ Сергей Балашенко, заслуженным работником промышленности - директор ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" Павел Пинигин, заслуженным тренером - тренер-преподаватель по художественной гимнастике Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Марина Лобач. Ряд представителей университетов и колледжей удостоены звания заслуженный работник образования, военнослужащих - звания заслуженный специалист Вооруженных Сил.-0-