Государство выделит в 2020 году более Br1,2 млн учебным заведениям БПЦ на выплату зарплат и стипендий

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2020 году около Br1,232 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Деньги будут выделены из резервного фонда Президента и направлены на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий учащимся духовных учебных заведений. При этом Минской духовной академии выделят Br239 тыс., Минской духовной семинарии - Br395,9 тыс., Витебской духовной семинарии - Br339,7 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии - Br257,2 тыс.

Объемы выделяемых средств определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них.-0-