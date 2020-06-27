"Хочу, чтобы вы сберегли мир и согласие в обществе" - Лукашенко поделился с выпускниками своей мечтой

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования поделился с ними своей мечтой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я сегодня мечтаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь, как сохранили и приумножили наше национальное богатство, как сберегли мир и согласие в обществе, как гордитесь предками и бережете традиции", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, он рад тому, что выпускники уже включены в реальную жизнь, а не иллюзорную, которую порой пытаются навязать людям, что многие из них состоялись как молодые ученые, педагоги, врачи, производственники, активно реализуют свои таланты в культуре и искусстве.

Особые слова признательности глава государства адресовал выпускникам медицинских вузов. Он подчеркнул, что в экстремальной ситуации они проявили себя настоящими профессионалами. "В борьбе за здоровье человека смело, плечом к плечу встали рядом со своими старшими коллегами. В сложный период показали, что отечественное здравоохранение, жизнь и здоровье людей, будущее страны, как и прежде, будут в надежных руках", - отметил Александр Лукашенко.-0-