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28 августа 2020, 13:08

"Иначе я тогда поступить не мог" - Лукашенко о принятии присяги под бело-красно-белым флагом

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28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Орше, прокомментировал свое принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: Президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов), - сказал Александр Лукашенко. - Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть Президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент отметил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует ее. "Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги".

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