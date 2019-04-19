19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвесторы Евросоюза готовы финансировать строительство южного транспортного коридора на трассе М-10, который будет проходить через Гомель, Мозырь в направлении Кобрина, Бреста и позволит связать скоростной дорогой Россию, Беларусь и страны ЕС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы парламентариев после обращения с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Реализация проекта по строительству южного транспортного коридора обсуждается с Европейским банком реконструкции и развития. "Если мы там построим (дорогу. - Прим. БЕЛТА), она будет окупаемая. И для Евросоюза она очень важна. Они готовы ее финансировать", - сказал Президент.

Реконструкция трассы М-10 позволит повысить пропускную способность на этом участке, увеличить нагрузку на ось, нарастить грузопоток из России в Евросоюз и в обратном направлении. До настоящего времени значительная часть этого грузопотока перемещается по территории Украины, где состояние дорог зачастую неудовлетворительное.

Что касается в целом состояния дорожной сети в Беларуси, глава государства отметил, что дороги республиканского значения, международные трассы находятся в более-менее нормальном состоянии. Вместе с тем многие дороги местного значения требуют ремонта, и эта работа проводится. В стране принята и реализуется госпрограмма по развитию и содержанию автомобильных дорог, согласно которой будут отремонтированы тысячи километров местных дорог. Президент обратил внимание, что многие проблемы в дорожном строительстве связаны не с недостатком финансирования или техники, а с отсутствием порядка и дисциплины. "Медленно разворачиваемся, - констатировал Александр Лукашенко. - Техники у нас хватает, и нормальная техника, изношенность есть, но терпимо. Просто безалаберно относятся строители".-0-