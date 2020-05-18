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18 мая 2020, 17:26

Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО - принят указ о соцподдержке отдельных категорий граждан

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указом предусмотрено с 1 января 2021 года женщинам, родившим четверых детей, засчитывать в трудовой стаж для назначения пенсии время нахождения в отпуске по уходу за ребенком продолжительностью до 12 лет в общей сложности (сейчас - 9 лет). Назначать им трудовые пенсии при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (сейчас - 17 лет 6 месяцев).

С этой же даты инвалидам I и II группы, имеющим инвалидность более 10 лет, будут снижены требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности).

Инвалидам с детства на 5 лет снизят требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту (для женщин - с 20 до 15 лет, для мужчин - с 25 до 20 лет).

Кроме того, родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, длительное время осуществлявшим уход за ними (не менее 20 лет), будет повышен размер социальной пенсии до уровня, сопоставимого с минимальной пенсией по возрасту (до Br243,39 при нынешнем размере Br123,39).

Предусмотрено также, что работникам с неполным страховым стажем (свыше 10 лет, но менее требуемого) будут взамен социальной пенсии назначать трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. При этом женщинам такая пенсия будет назначаться при достижении 60 лет, а мужчинам - 65 лет, как это предусмотрено для социальной пенсии.

Еще одно новшество, которое также начнет действовать с нового года, - супружеским парам, в которых возраст женщины не превышает 40 лет, при наличии медицинских показаний будет бесплатно предоставляться одна попытка экстракорпорального оплодотворения.

Кроме того, с 1 сентября 2020 года указом предусмотрено многодетным семьям увеличить период предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного социального пособия до 12 месяцев (сейчас - до 6 месяцев), а также критерий нуждаемости с 100% до 115% БПМ в среднем на душу населения для назначения такого пособия (до Br283,80 при нынешнем размере Br246,78).-0-

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