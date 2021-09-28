Итоги работы и спорные вопросы. Лукашенко сегодня встречается с членами Конституционной комиссии

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в расширенном заседании Конституционной комиссии, сообщает БЕЛТА.

Предстоящую встречу с членами Конституционной комиссии Александр Лукашенко анонсировал неделю назад на совещании с руководством Совета Министров. "С комиссией я хочу встретиться после того, как они закончили у себя обсуждение. А дальше создадим, я думаю, конкретную небольшую группу, которая будет профессионально дорабатывать по нашему поручению проект Конституции. Поэтому и его надо будет обсуждать - как дальше будем в этом плане работать", - отметил Президент.

Он поручил ответственным лицам серьезно подготовиться к этому мероприятию, особенно в части передачи полномочий. "Не то что: вот, мы не знаем… Несколько полномочий какому-то органу мы прилепили (Всебелорусскому народному собранию и так далее), а дальше мы не знаем, пойдем к Президенту. Слушайте, вы приходите ко мне, но только с предложениями", - заявил белорусский лидер.

Что представляет из себя Конституционная комиссия?

Указ о Конституционной комиссии для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко подписал в марте текущего года. Ей было поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение.

В состав Конституционной комиссии входят 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы - заслуженные и авторитетные люди, имеющие активную гражданскую позицию. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. Его заместители на посту председателя комиссии - председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

Комиссию наделили правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций.

Итогом серии проведенных заседаний стал внесенный Президенту проект с предложениями по изменению ряда положений действующей Конституции.

Что предлагается изменить?

Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на Петра Миклашевича, по итогам проделанной работы предлагается изменить 53 статьи Конституции, ввести 14 новых статей и 2 статьи исключить.

Конституционная комиссия предлагает сохранить президентскую форму правления, но провести перераспределение полномочий между Президентом, парламентом и правительством.

Предлагается закрепить и установить конституционный статус Всебелорусского народного собрания, которое в таком случае станет новым органом в системе государственной власти. "Здесь задача была найти тот оптимальный вариант, чтобы орган из совещательного стал конституционно-властным. С другой стороны, чтобы Всебелорусское народное собрание не нарушало сложившуюся систему власти, а являлось стабилизирующим органом для устойчивости всей системы государственной власти. Важнейшими полномочиями его было как раз решение стратегических вопросов дальнейшего развития нашей страны", - отмечал Петр Миклашевич.

Предлагается также конкретизировать конституционные основы избирательной системы. Поднять конституционный статус Центральной избирательной комиссии. Создать условия для полной реализации избирательных прав граждан. Ввести единый день голосования на выборах в Палату представителей и местные Советы депутатов.

Из других новаций - предлагается усилить социальные гарантии многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. Также расширяются возможности защиты прав и свобод граждан. Предполагается ввести новый правозащитный институт - уполномоченного по правам человека, а также расширить права граждан на прямое обращение в Конституционный суд.

Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский ранее заявлял, что споры во время заседаний комиссии порой были очень жаркими. Он считает, что в подготовленном проекте обновленной Конституции заложено очень много прогрессивных демократичных предложений, связанных в том числе с гуманизацией в сфере избирательного права. Например, всем заключенным в следственных изоляторах до вынесения приговора суда, согласно проекту, дается право голосования. Есть и "демократическая плюшка". "Наши, мои в прошлом невероятные коллеги как минимум должны прийти на референдум и поддержать. Это ограничение сроков президентской каденции", - рассказал член Конституционной комиссии.

Какие остаются спорные вопросы?

Ожидается, что на встрече с Президентом будет в том числе рассмотрен ряд спорных вопросов, связанных с формированием Всебелорусского народного собрания, смертной казнью, правом трудовых коллективов выдвигать кандидатов в депутаты.

Как отмечал Петр Миклашевич, у членов Конституционной комиссии остались расхождения по вопросу формирования Всебелорусского народного собрания, а также его полномочий. В частности, члены комиссии не пришли к единому мнению, надо ли задействовать Всебелорусское народное собрание в разрешении вопроса о легитимности выборов Президента.

Второй вопрос - о смертной казни. "Здесь имеются три варианта. Первый - сейчас эту норму, ст.24, не изменять, не трогать. Поскольку это положение рассматривалось на референдуме в 1996 году о сохранении смертной казни. Далее, уже если возникнут объективные условия, рассматривать на специальном референдуме. Поскольку сегодня у Президента также есть право введения моратория на исполнение или применение смертной казни. То есть возможно поэтапное решение, как в других государствах. Были предложения изменить эту норму, ст.24, и установить смертную казнь только за преступления террористической направленности, где гибель людей произошла. Третий вариант - вообще поставить вопрос об отмене смертной казни. Три варианта требуют как раз рассмотрения с участием главы государства", - отметил председатель КС.

Третий вопрос - участие трудовых коллективов в выдвижении кандидатов в депутаты. "Эта норма сегодня у нас в Конституции имеется, но время меняется. Трудовые коллективы - это не те, что в советские времена. Много коллективов частной формы собственности. Это одно. И второе: общепринятый подход - выдвижение в депутаты - это участие в определенной политической борьбе. Поэтому вопрос стоит открытый. Надо ли сохранить нам на дальнейшее или остановиться, чтобы партии и сами граждане непосредственно выдвигали кандидатов в депутаты как общепринятый подход. Этот вопрос мы также предполагаем обсудить с участием главы государства", - дополнил Петр Миклашевич.-0-