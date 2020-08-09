"Из-под контроля ничего не выйдет" - Лукашенко о безопасности граждан во время президентских выборов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка в государстве в период проведения президентских выборов из-под контроля не выйдет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, утром он заслушал доклад Государственного пограничного комитета: за последнее время во въезде в Беларусь отказано 170 гражданам. "Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны", - отметил глава государства.-0-

Президент не видит оснований для какого-то противоборства после выборов "Мы предусматриваем всякие варианты", - отметил Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул: нет оснований говорить, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после выборов.

Лукашенко назвал электоральную кампанию 2020 года одной из самых сложных для него Журналисты спросили главу государства, считает ли он нынешнюю электоральную кампанию самой сложной для него. "Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных", - признался Александр Лукашенко.

Лукашенко: я готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий Глава государства отметил, что многие СМИ в Беларуси и те, кто за ними стоят, хотели мордобоя. Однако власть приняла пусть жесткие, но превентивные меры.

Лукашенко отмечает неэффективность работы интеграционных структур во время пандемии "Национализм и национальные интересы, мягко говоря, превалировали и превалируют", - констатировал Президент, характеризуя деятельность интеграционных структур в целом.

Болезнь излечимая, но противная - Лукашенко рассказал о личном опыте преодоления коронавируса По словам главы государства, молодежь, люди без сопутствующих заболеваний легко переносят эту инфекцию. А людям постарше следует, безусловно, соблюдать меры профилактики.

Лукашенко: никто никаких репрессий не предпринимал и предпринимать не будет "Никто никаких репрессий в нарушение закона не предпринимал и предпринимать не будет. Исполняйте закон. Закон и только закон!", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко о планах на день выборов: как обычно пройдет день, буду ждать результатов "Как обычно пройдет день. Я на данный момент ничего изменить не могу, - сказал Президент. - Я буду ждать результатов, как и все вы".