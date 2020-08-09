Александр Лукашенко
Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства традиционно принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры.-0-
"Из-под контроля ничего не выйдет" - Лукашенко о безопасности граждан во время президентских выборов
"Из-под контроля ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента", - сказал Александр Лукашенко.