Из резервного фонда Президента выделят Br1,4 млн на финансирование духовных учебных заведений

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2021 году более Br1,4 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей на финансирование духовных учебных заведений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Деньги будут выделены из резервного фонда Президента для оплаты труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся.

Минской духовной академии выделят Br241,7 тыс., Минской духовной семинарии - Br426,7 тыс., Витебской духовной семинарии - Br346,4 тыс., Минскому духовному училищу Минской епархии - Br276,7 тыс., Витебскому женскому духовному училищу - Br143,6 тыс.-0-