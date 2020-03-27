"Излишеств быть не должно" - Лукашенко считает необходимым вернуться к теме нормирования в строительстве

27 марта, Минский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны. Соответствующие поручения давались ранее, и предстоит проконтролировать их выполнение, сказал глава государства во время посещения ОАО "Белгипс", передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад в плане отказа от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам. "У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги", - отметил белорусский лидер.

Кстати, более экономные подходы использовались уже ранее, например, при строительстве спортивного комплекса "Минск-Арена".

Александр Лукашенко считает, что уже после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу. "Надо раскрепостить там, где нужно", - подчеркнул Президент.

Глава государства акцентировал внимание, что безопасность людей при этом не должна пострадать. "Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное", - заявил он.-0-