16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь. Это предусмотрено подписанным 14 сентября указом № 345 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", предусматривающим внесение ряда изменений в указ Президента Республики Беларусь от 9 января 2017 г. №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования, то есть 17 октября 2021 года.

В частности, действие введенного указом № 8 безвизового порядка въезда в Республику Беларусь на срок не более 30 суток и выезда из Республики Беларусь распространено помимо Национального аэропорта Минск на пункты пропуска "Аэропорт Брест", "Аэропорт Витебск", "Аэропорт Гомель", "Аэропорт Гродно", "Аэропорт Могилев".

Данная мера направлена на дальнейшее упрощение въезда иностранных граждан в Беларусь и призвана содействовать развитию деловых, межличностных контактов, въездного туризма.

Указом уточнен перечень государств, в отношении граждан которых установлен безвизовый порядок въезда и выезда.

С учетом того, что на сегодняшний день взаимные безвизовые поездки граждан Беларуси и Китая регламентируются межправительственным соглашением о взаимном безвизовом режиме от 10 июня 2018 года с еще более преференциальным режимом, а граждан Беларуси и Албании - межправсоглашением о взаимной отмене визовых требований от 27 декабря 2019 года, Албания и Китай исключены из указанного перечня.

Безвизовый въезд граждан Китая и Албании в Беларусь, как и ранее, осуществляется на основании двусторонних соглашений через все открытые для международного пассажирского сообщения пункты пропуска.

Также из перечня государств исключены Соединенные Штаты Америки.

Безвизовый порядок въезда и выезда (при условии наличия в действительном документе для выезда за границу действительной многократной визы государств - членов Европейского союза или государств - участников Шенгенской зоны с отметкой о въезде на территорию государства - члена ЕС или государства - участника Шенгенской зоны, а также авиабилетов с подтверждением в них даты вылета из Национального аэропорта Минск, аэропортов Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) расширен на граждан следующих стран: Египет, Иордания, Иран, Пакистан, ЮАР.-0-