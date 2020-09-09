"Я не трус и бежать не собираюсь" - Лукашенко объяснил свое появление с автоматом у Дворца Независимости

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ объяснил свое недавнее появление с автоматом в руках у Дворца Независимости, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что накануне этих событий в интернете и различных Telegram-каналах начали появляться сообщения: "Президент в Ростове", "Президент бежал", "Президент трус" и подобные. "Скажите, на моем месте, какие ваши действия?" - задал он встречный вопрос интервьюерам.

"Показал бы, что я на месте", - ответил один из российских журналистов.

"Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, когда митингующие в одно из воскресений решили выдвинуться ко Дворцу Независимости, он решил, что непременно должен быть на месте. "У меня во Дворце Независимости ситуационный центр: я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. У нас таких центров много, прежде всего у силовиков. И у Президента как у главнокомандующего. Они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу Независимости. Мы этот вариант просчитывали, и Дворец Независимости был защищен так, как следует. Но когда они двинулись сюда, я подумал, что должен посмотреть, что там творится", - сказал он.

Однако к моменту прилета главы государства основная масса людей уже разошлась. По мнению Александра Лукашенко, их отозвали организаторы протеста, узнав о скором прибытии Президента.

"То есть я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Хотя пресс-секретарь бежала сзади, чтобы я не выходил, говорит: "А вдруг снайпер, а вдруг что". Нет, я должен был выйти - разбежались или не разбежались - и поблагодарить этих ребят (правоохранителей. - Прим. БЕЛТА), которые стояли в цепочке и достойно себя вели. Но главное - я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут", - заявил белорусский лидер.

Отвечая на уточняющий вопрос, глава государства добавил, что его появление в тот момент на публике стало посылом и внутренним, и внешним силам. "Если бы не было внешнего (влияния. - Прим. БЕЛТА), мы давно бы уже справились с этими проблемами", - сказал он.-0-