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03 марта 2020, 11:08

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

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3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение сегодня принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что поручал главе Администрации Президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с Юрием Назаровым. "Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у Президента: "Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой Администрации".

Президент отметил: Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление. Это нефтехимический комплекс. "Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок", - сказал глава государства.

Юрий Назаров родился в 1962 году в городе Горки Могилевской области. Окончил Белорусский технологический институт имени С.М.Кирова, Академию управления при Президенте Беларуси.

С 1981 по 1982 год работал лаборантом Белорусского технологического института имени С.М.Кирова.

В 1983-1988 годах - лесничий Зубровского лесничества, инженер по охране леса и охотфауны, главный лесничий Горецкого лесхоза.

В 1988-2001 годах являлся исполняющим обязанности директора, директором Горецкого лесхоза.

С 2001 по 2004 год занимал должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Беларуси.

В 2004-2010 годах - заместитель министра лесного хозяйства Беларуси.

В 2010-2013 годах - заместитель управляющего делами Президента Беларуси.

В декабре 2013 года назначен председателем концерна "Беллесбумпром". Занимал эту должность до настоящего времени.-0-

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