"Качество и еще раз качество!" - Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве

12 июня, Полоцк /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства поинтересовался у губернатора ситуацией в сельском хозяйстве, ходом заготовки кормов. Он обратил внимание на факты безалаберности в сельском хозяйстве, когда заготовленное в рулонах сено остается долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество.

"Я не собираюсь вас учить технологиям. Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота", - обратил внимание белорусский лидер.

"Я знаю, что вы заинтересованы (в хороших показателях работы. - Прим. БЕЛТА), но получается порой наоборот. Обратите внимание. Качество и еще раз качество!", - призвал Президент.-0-