Какие новации в регулировании земельных отношений поддержал Лукашенко. Итоги совещания

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в целом поддержал предложенные правительством новации в сфере земельных отношений. Но поручил ряд из них доработать и внести поправки в законодательство не указом Президента, а путем поправок в Земельный кодекс. Об этих и других итогах совещания у главы государства по вопросам совершенствования земельных отношений рассказал журналистам первый вице-премьер Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

Президентом определены сохранение существующих принципов земельных отношений в стране, обеспечение их в дальнейшем. То есть за Президентом останутся вопросы распоряжения землями сельскохозяйственного назначения, пашни, леса. Полномочия по другим землям должны быть отданы местным органам власти.

"Президент поручил еще раз вернуться к обсуждению основных новаций указа, чтобы выполнить целевую задачу, поставленную Президентом перед правительством в рамках совещания, - все предложения должны на 100% отвечать ожиданиям людей и они должны быть востребованы простым человеком. Ни в коем случае не позволять спекуляций с земельными участками, - подчеркнул он. - Вероятнее всего, мы еще раз внимательно поизучаем, экстраполируем эти нормы на реальную ситуацию в районах с тем, чтобы обеспечить поручения Президента о том, что это действительно должно быть ожидаемо людьми, положительно воспринято. Вероятнее всего, это будет имплементировано в Земельный кодекс".

Изначально правительство предлагало расширить полномочия местных органов власти по решению земельных вопросов, за исключением Минска и областных центров, исходя из того, что там не стоит остро проблема развития территорий. "Мы все-таки делали акцент на сельских территориях. Но Президент отметил, что и на эти территории (Минск, областные центры и прилегающие к ним районы. - Прим. БЕЛТА) эти нормы (заложенные в проект указа. - Прим. БЕЛТА) могут распространяться по решению местных органов власти. То есть Президент еще большие полномочия в вопросах совершенствования земельных отношений дал местным органам власти, оставив за собой фундаментальные вопросы общественного устройства нашего государства, госсобственности на сельхозугодия и лесные массивы", - сказал Николай Снопков.

Николай Снопков

Какие же вопросы предлагается передать на уровень местных властей? Например, определение размера участка в сельских населенных пунктах. Сейчас это до 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома. Правительство предлагало увеличить его до 1 га, а Президент - пойти еще дальше и при необходимости выделять и более 1 га.

Предлагается более гибкий и вариативный подход к целевому использованию земельного участка, включая трансформацию территории для строительства и обслуживания жилого дома в площади для ведения личного подсобного хозяйства и наоборот.

Предусматривается возможность дробления участков, чтобы у людей была возможность, например, построить дом на участке рядом с родителями, детьми. Планируется разрешить размещение нестационарных объектов без оформления отвода земли (речь об объектах без фундамента, например, ларьках, временных сооружениях).

Очень ожидаемо изменение относительно оформления участков садовых товариществ. Предусматривается норма, которая разрешит их узаконить по фактическому пользованию без внесения изменений в проект застройки.

Актуально для многих и решение проблемного вопроса по оформлению территорий, занятых гражданами вне границ предоставленного участка. Правительство предложило четко разграничить "самовольное занятие земельного участка" (то есть фактически его захват) и несоблюдение границ выделенного земельного участка. Во втором случае предлагалось узаконить фактически используемый участок, если нарушения составляют до 10% от существующей территории. Однако глава государства предложил не ограничиваться 10%, а исходить из ситуации и оставить этот вопрос на усмотрение местных органов власти, если, конечно, не нарушены в целом градостроительные нормы и не задеты границы чужого участка.-0-