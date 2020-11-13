Кебичу в преддверии выборов 1994 года предлагали физически устранить Лукашенко

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко рассказал, как в преддверии президентских выборов 1994 года Вячеславу Кебичу, занимавшему тогда пост председателя Совета Министров, предлагали физически устранить оппонента, которым действующий Президент Беларуси являлся на тот момент. Соответствующие заявления были сделаны сегодня в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал Президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ. А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину (его, Кебича) и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает. А поскольку мы были в альтернативе нацменам, "свалим это все на Позняка и Шушкевича, на националистов", - рассказал глава государства.

"Реальный был вариант, и никто бы не разбирался. Развалился Союз, там ядерное оружие двигали-передвигали, оно еще у нас было на территории, никто бы даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь его состоянием здоровья. Всегда его поддерживал. Он на это не пошел", - заявил Александр Лукашенко.

Рассуждая о текущей ситуации в Беларуси и действиях некоторых оппонентов, глава государства заметил, что не надо бежать ни в Польшу, ни в Литву, если хочешь чего-то сделать у себя в стране.-0-