Киркоров намекнул Лукашенко, что не против стать народным артистом Беларуси

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Российский певец Филипп Киркоров сегодня после получения специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" на открытии ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" намекнул главе государства на желание получить звание народного артиста Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Эстрадный певец вспомнил, что в 2012 году Александр Лукашенко наградил его орденом Франциска Скорины. "Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Бог любит троицу! Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы…" - отметил Филипп Киркоров.

"Помню", - загадочно ответил Президент.

Вручив Филиппу Киркорову специальный приз "Через искусство - к миру и взаимопониманию", глава государства признался, что сегодня подробно изучал биографию российского исполнителя и был поражен огромным количеством его наград. "Я подумал: вот вручим мы ему очередную награду... А потом подумал: нет, не очередную - это международная душевная славянская награда, а корни его в славянстве. Думаю, что он воспримет ее как самую высокую. У него много наград, и орден Франциска Скорины - это высшая награда в Беларуси для нашей интеллигенции. Я вижу его особенность: он может пошутить, еще что-то сказать, но такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире. Все, что он сказал, - сказал от души", - убежден Александр Лукашенко.-0