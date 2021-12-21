Крупко назначен председателем Гомельского облисполкома

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иван Крупко назначен председателем Гомельского областного исполнительного комитета. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Иван Крупко возглавлял Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Иван Крупко родился в 1974 году в деревне Бурдевичи Кореличского района Гродненской области. Окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт (1998 год) и Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2007).

Трудовой путь начал в 1998 году с должности главного зоотехника колхоза "Рассвет" Несвижского района Минской области. В 2003 году перешел на работу в управление сельского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома, где поднялся по карьерной лестнице от начальника отдела по организации производства и переработке продукции до первого замначальника управления, а затем и начальника этого управления.

С 2010 по 2018 руководил Несвижским райисполкомом, с 2018 по 2020 - Минским райисполкомом. В 2020 году был назначен на должность министра сельского хозяйства и продовольствия.-0-

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