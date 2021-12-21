Крупко о своей главной цели в должности губернатора: работать для уровня и качества жизни людей

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иван Крупко, назначенный сегодня председателем Гомельского областного исполнительного комитета, рассказал журналистам о своей главной цели работы в новой должности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Своей основной целью в должности губернатора считаю повышение уровня и качества жизни людей. Это будет основной приоритет моей работы и команды единомышленников", - сказал он.

Иван Крупко не скрывал, что новое назначение для него было несколько неожиданным, но он отнесся к нему очень серьезно и ответственно. "Очень высокое доверие главы государства и ответственность перед Президентом, перед страной и жителями Гомельской области", - отметил губернатор.

По его словам, за два года работы в должности министра приходилось часто бывать в регионах, поэтому ему хорошо известно о состоянии дел в АПК Гомельской области. Что касается важных задач в других сферах деятельности, то это наведение порядка, совершенствование технологий, контроль за реализацией проектов в промышленности.

"Завтра планируется встреча с активом (встреча Президента с активом Гомельской области. - Прим. БЕЛТА). Часть задач были поставлены сегодня, а более широко, обширно они будут поставлены передо мной и активом Гомельской области", - сказал Иван Крупко.-0-