Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я Президент - Лукашенко

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что полностью в соответствии со своими полномочиями принимает решения по защите мира и покоя граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая новых помощников по Гродненской, Брестской областям и городу Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы же посмотрите, что происходит. Сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело. И Караеву (Юрию Караеву - новому помощнику по Брестской области, а до сего дня - министру внутренних дел. - Прим. БЕЛТА) не надо тут оправдываться. Он правильно сказал вчера: а как иначе милиции было поступить, когда они (участники несанкционированных акций. - Прим. БЕЛТА) поперли, взламывали двери и ринулись в квартиры людей. Мы же не знали, с какой целью они туда пришли. Мы исходили из худшего, и мы защищали семьи", - сказал белорусский лидер.

"Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я Президент", - заявил Александр Лукашенко.

"Это мои функции и полномочия - защитить покой и мир наших граждан. Так будет и впредь. Они должны это знать", - заверил глава государства.-0-