"Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются" - Лукашенко о примере западной "демократии" в Афганистане

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Афганистане продемонстрировали истинную сущность так называемой западной демократии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, передает корреспондент БЕЛТА."Видите, как они продемонстрировали нам сущность своей демократии. Ну не важно, что там на взлетно-посадочную полосу в этот люк, в который при взлете шасси закрываются (люди набились. - Прим. БЕЛТА)… Кусок тела остался, что-то оторвало, ноги болтаются... Это неважно, это - другое, это так называемая демократия. Они показали свое лицо. Вот так вот могло быть с нами, если бы они этот блицкриг в прошлом году осуществили. А потом народ через несколько лет их бы вышвырнул, и некоторые бы цеплялись за шасси самолета, чтобы отсюда улететь. Поэтому из этого надо извлекать уроки и учить наше население и наш народ", - заявил белорусский лидер.Александр Лукашенко обратил внимание, что мотив предпринимавшихся в отношении Беларуси действий понятен и древний как мир: "Материальный интерес - поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Они об этом не думают"."Те, кто кукловодит местными коллаборантами, хорошо понимает, что Беларусь - ключ ко всему постсоветскому пространству", - подчеркнул глава государства. Точно так же, как и страны Центральной Азии - Таджикистан, Узбекистан и отчасти Туркменистан - сейчас стали очень важны для постсоветского пространства в связи с событиями в Афганистане, отметил Александр Лукашенко.-0-