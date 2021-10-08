"Люди хотят смаженку, обыкновенных драников". Лукашенко видит тенденцию отхода от ресторанных изысков

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует организации потребкооперации на то, чтобы в своем развитии они в том числе учитывали современные тенденции спроса и предложения, продвигали то, что они уже давно умеют делать лучше всех. Об этом он заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

Он вспомнил о том, как и чем сам питался в детстве, в том числе обычным хлебом, посыпанным сахаром. "Мы питались очень просто. Хорошая была здоровая пища. Но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу. Это тоже естественно. Я это нормально воспринимаю. Попробовали. И войдите в любой ресторан: там же такое наворотят, что трудно представить, - это произведение искусства. А люди хотят смаженку, обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни. Это всегда маятник: туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент. И вы не должны его потерять", - сказал Александр Лукашенко.

"Эти все смаженки, драники, огурцы, сало и прочее. Никто лучше не умеет делать. Так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди, и купят с удовольствием", - уверен белорусский лидер.

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