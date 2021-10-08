Лукашенко: потребкооперация осталась верна своей главной цели - работать на благо людей

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает востребованность в стране потребкооперации, несмотря на изменившиеся условия работы. Об этом он заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кардинально поменялись условия работы. Прежде всего финансово-экономические. Но потребкооперация осталась верна своей главной цели - работать во благо людей", - отметил глава государства.

"Такие люди - честные, добросовестные, проверенные десятилетиями - нам нужны, и мы будем их всегда поддерживать. Вы сейчас, может быть, вообще единственный успешный пример модного государственно-частного партнерства. Когда за этими словами стоят не болтовня и пустые прожекты с желанием побыстрее урвать прибыль (предпочтительно из бюджета), а результат и реальная работа, причем не в самых комфортных и тепличных условиях", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, благодаря потребкооперации есть уверенность, что ни один человек даже в самой глухой деревеньке не останется без внимания. "И вы ни в коем случае не должны потерять свои уровень и статус. Исходя из вашей же идеологии, направленной на благо человека, и должна выстраиваться вся бизнес-модель. Думаю, новый председатель правления, которого избрали сегодня, это понимает", - сказал Президент.

Он акцентировал внимание, что сегодня следует безотлагательно решать самые насущные вопросы, многие из которых, к сожалению, стали системными.

Александр Лукашенко напомнил, что еще с советских времен у отечественных кооператоров есть выражение - существуют только две глобальные системы: солнечная и потребкооперации. "В этой шутке, как и во многих других, только часть шутки. Все остальное - правда. О том, что такое Белкоопсоюз, действительно знает каждый белорус, даже из молодого столичного поколения, если он хотя бы раз в жизни выезжал за пределы кольцевой дороги", - сказал он.

Глава государства обратил внимание, что исторически на всем постсоветском пространстве только в Беларуси потребкооперация сохранена и участвует в формировании социальной инфраструктуры страны, занимая в ней уникальное место: "Да, может быть, случайно, может быть, потому, что я хорошо знал, что такое потребкооперация. В свое время, работая в парламенте, практически в одиночку мне удалось вас защитить и спасти. Не для того, чтобы вы меня тут благодарили. Это была моя функциональная обязанность как депутата Верховного Совета в то время. Поэтому я и имею право не только как Президент, но и как человек, в прошлом депутат, с вас спросить за работу".

Александр Лукашенко констатировал, что сложно назвать сферу, где бы потребкооперация не была представлена. Ее услугами охвачена треть населения страны, она дает работу 70 тысячам пайщиков. За более чем вековую историю - 104 года - Белкоопсоюз пережил немало потрясений и преобразований.

"Ваши военные подвиги, когда вы кормили и одевали партизан, и послевоенные, когда райпо, по сути, спасли сельчан, привозя скудные необходимые товары (сахар, масло, ткани) и меняя их на продукцию подворий. Такую же скудную после войны - лук, яйца, ягоды, зерно. А также начали кормить сельских детей-школьников бесплатными завтраками, достойны того, чтобы мы вас поддерживали", - сказал Президент.-0-

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