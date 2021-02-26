Лукашенко: абсолютное большинство белорусских спортсменов - настоящие патриоты своей родины

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абсолютное большинство белорусских спортсменов - настоящие патриоты своей родины, без остатка отдающие талант для побед во имя Отечества. Об этом Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов - настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что в зале Национального олимпийского комитета сегодня собралась элита белорусского спорта. Представлены все спортивные общественные организации страны, присутствуют тренеры, спортсмены, директора республиканских центров олимпийской подготовки, заместители губернаторов, руководители государственных органов и организаций, оказывающих практическую помощь различным видам спорта.
"Именно вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному. Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов", - обратил внимание Президент.-0-