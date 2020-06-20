20 июня, Кировский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорое повышение трудовых пенсий. Об этом он заявил сегодня, общаясь с участниками памятной церемонии в деревне Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что во время сбора подписей порой поднимался вопрос о пенсиях. "Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее, я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал", - сказал Александр Лукашенко.

"Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче", - добавил глава государства.-0-