Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в 20-х числах февраля

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Об этом он заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

Стала известна возможная повестка дня предстоящей встречи Лукашенко и Путина "Подтверждение особого значения белорусско-российских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий. Содействие РФ имело для нас важнейшее значение", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул белорусский лидер.

"Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить", - заявил глава государства.

По его словам, во время визита в Россию есть договоренность и о встрече с заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. "Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее - обеспечение обороны, безопасности нашего государства", - сказал Президент.-0-