Лукашенко: Азербайджан для Беларуси был и остается надежным стратегическим партнером

19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Азербайджан для Беларуси был и остается надежным стратегическим партнером. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Азербайджан для нас был и остается надежным стратегическим партнером. Мы высоко ценим нашу дружбу и готовы так же искренне и открыто содействовать продвижению интересов Азербайджана в центре Европы", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко особо отметил, что в двусторонних отношениях нет закрытых тем для сотрудничества. "Мы никогда не сотрудничали против каких-то стран. Мы все делаем для благополучия наших народов. Скрытых и закрытых тем нет и никогда не будет. Мы искренни и открыты для всего мира", - сказал Президент.

Глава государства обратил внимание, что за четверть века с момента установления дипотношений диалог стран приобрел стратегический характер. "Высокий уровень межгосударственного доверия не случаен. В его основе - давние традиции дружбы белорусского и азербайджанского народов. Это позволяет в конструктивной атмосфере обсуждать даже самые сложные вопросы", - отметил белорусский лидер.

Президент также заверил, что Беларусь настроена на системное и долговременное сотрудничество в торгово-экономической сфере. "Несмотря на положительную динамику товарооборота с Азербайджаном, его объемы далеки от оптимальных, о чем мы сегодня долго говорили. Мы видим потенциал для их увеличения", - заключил он.-0-