Лукашенко: "беглые" предприняли 10 попыток совершения терактов в Беларуси

Самодельное взрывное устройство, которое было заложенно злоумышленником в мусорный бак одного из минских дворов в марте этого года. Фото МВД

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год выявлено 10 попыток совершения терактов в Беларуси со стороны "беглых". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщает БЕЛТА.

"За этот год было 10 попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", - заявил глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, в интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко турецкой телерадиокомпании TRT поднимались темы миграционного кризиса, давления на Беларусь, санкций Запада и дальнейших возможных ответных мер. Кроме того, обсуждались белорусско-турецкие отношения, тематика союзного строительства с Россией.

В качестве интервьюера выступила журналист и ведущая телеканала TRT Haber Ниса Эфендиоглу. Беседа продолжалась более часа.-0-