Лукашенко: Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом. Об этом заявил сегодня журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам встречи в Москве с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он непосредственно отдал команды, как я попросил. Нам нужен порт. В нарушение международных соглашений нам закрыли те дороги и пути, порты, где мы работали. А это нельзя: если государство не имеет выхода к морю, никто не имеет права закрыть этот путь, если ты имеешь выход к морю. Это нарушение. Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне: не было волокиты, бюрократии; дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там, - сказал Александр Лукашенко. - При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось".

"И мы будем грузить в течение года-полутора (не знаю, сколько: посол занимался этим вопросом) там эти миллионы тонн грузов. Но если мы уже уйдем из Украины, Литвы, которая на 30% формировала свой бюджет за счет нашего транзита, мы туда не вернемся. Поэтому мы выстоим", - подчеркнул глава государства.

Президент убежден, что Запад и далее будет всячески пытаться давить на Беларусь и Россию, искать повод для развязывания экономической войны. "Какая бы ни была ситуация, санкции - это и момент возможностей. И главное - это импортозамещение. Мы все равно выйдем из этой ситуации даже по самым чувствительным для нас, белорусов и, прежде всего, россиян, самым современным и серьезным технологиям. Мы умеем делать все", - заметил Александр Лукашенко.-0-