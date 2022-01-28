Лукашенко: Беларусь будет укреплять мощь своей армии

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет укреплять мощь своей армии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, необходимо вывести на качественно новый уровень систему обеспечения национальной безопасности, особенно в сфере обороны, повышать оснащенность воинских частей вооружением и техникой, обучать личный состав войск современным методам и способам отражения угроз, развивать территориальную оборону.

"Наша армия компактна, маневренна, боеспособна. Ее мощь будем укреплять", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что уже поставлено на поток ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома. "А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно. Чтобы вы понимали: это недешево, но основное оружие (стрелковое, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы) мы должны иметь в достатке. Полтора-два миллиона наших людей должны уметь им пользоваться, и тогда в этой лесисто-болотистой местности, как раньше говорили, нас никто не возьмет", - подчеркнул Президент.

Глава государства также считает, что нужно более активно развивать взаимодействие с Россией и другими союзниками по ОДКБ. "Пример Казахстана показал, насколько оперативно ОДКБ может реагировать на угрозы безопасности на евразийском пространстве. Силы коллективной безопасности стали ключевым фактором стабилизации обстановки. Новая Военная доктрина Союзного государства существенно усилит гарантии мира в нашем регионе. Необходимо повышать эффективность стратегического сдерживания, проводить совместные мероприятия по оперативной, боевой подготовке в оборонительных целях", - добавил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что участие в операции ОДКБ лишь небольшого миротворческого контингента позволило стабилизировать ситуацию в Казахстане. "Если бы нужно было, туда были бы поставлены десятки тысяч военнослужащих, чтобы утихомирить тех, кто кукловодил мародерами и бандитами", - заявил он.-0-