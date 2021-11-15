Лукашенко: Беларусь готова направить застрявших на границе беженцев прямым рейсом в Мюнхен

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова направить застрявших на границе беженцев прямым рейсом в Мюнхен. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

Касаясь темы беженцев, Александр Лукашенко отметил недавнее заявление мюнхенских властей о готовности принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев. Руководство Мюнхена заявило: "Мы более не можем смотреть на то, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и в неопределенности". Баварские власти подчеркнули, что спасение человеческих жизней - их приоритет, и Мюнхен готов принять мигрантов по региональным и государственным программам.

"Молодцы мюнхенцы, проблема того не стоит. Две-три тысячи несчастных беглых людей они (Европейский союз. - Прим. БЕЛТА) не могут принять. Могут, конечно. Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Что это за предложение: "Вы дайте нам, пожалуйста, гуманитарный коридор через Польшу, мы их заберем". Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно", - заявил Александр Лукашенко.-0-