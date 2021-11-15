Лукашенко: любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной Беларуси и благополучия граждан. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет итоговой. Цель сегодняшнего мероприятия - свести воедино все выработанные предложения, создать окончательную конфигурацию обновленного Основного закона. Сделать это так, чтобы его положения представляли собой единую и стройную систему", - сказал Александр Лукашенко.

Как сообщалось БЕЛТА, на предыдущей встрече с рабочей группой Александр Лукашенко заявил, что ему представили новый доработанный проект Конституции. Тогда глава государства заметил, что эксперты рабочей группы поддержали не все предложения Конституционной комиссии. "Это хорошо, что есть различные точки зрения. Наверное, любая конкуренция, любые точки зрения, которые имеют право быть, при столкновении способствуют выработке нормальных положений будущей Конституции. Только так, я считаю, мы выйдем на достойный проект Основного закона, который, конечно же, люди уже ждут", - считает Президент.

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