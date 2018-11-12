Лукашенко: Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ

12 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Что касается ротации руководителя данной организации, то следующая страна по алфавиту Беларусь. "У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ", - заявил глава государства.
Белорусский лидер выразил непонимание, почему вопрос смены генсека в прессе вызвал столько различных предположений и досужих разговоров, поскольку основным на саммите был все же вопрос внешнеполитической ситуации вокруг стран ОДКБ.
Решение о новом руководителе организации будет принято на предстоящей 6 декабря встрече в Санкт-Петербурге.-0-
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