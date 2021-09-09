Лукашенко: Беларусь и Россия будут наращивать совместное противодействие общим угрозам

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия будут наращивать совместное противодействие общим вызовам и угрозам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств во время переговоров, помимо углубления интеграции между странами, детально обсудили и актуальные международные проблемы, отношения с соседними странами и объединениями. Подробно президенты остановились на обстановке в зонах нестабильности, прежде всего в Афганистане, с точки зрения угроз для безопасности Союзного государства.

"В данном контексте первоочередная важность - обеспечение всесторонней безопасности наших стран и ОДКБ в целом. Единую позицию по этому вопросу мы все вместе утвердим в ходе предстоящих мероприятий в Душанбе (саммитов ОДКБ и ШОС. - Прим. БЕЛТА). Даже мы, находясь в центре Европы - далеко от театра военных действий, ощутили на себе последствия афганского кризиса. Посмотрите, что творится с беженцами на наших границах, как ведет себя "прогрессивный" Запад. Более того, постоянно уже бряцая оружием", - отметил Александр Лукашенко.

В этом контексте лидеры затронули тему союзных военных учений "Запад-2021". "Совместное противодействие общим вызовам и угрозам будем только наращивать, - заявил Президент. - И здесь не надо кричать, что мы проводим эти учения. У нас есть армия, совместная группировка на западном направлении. Ее надо обучать военному ремеслу, мы ничего исключительного не делаем".-0-