Лукашенко: Беларусь и Россия, как бульдозер, расчищают пространство для интеграции в регионе

9 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия, как бульдозер, идут впереди и расчищают пространство для интеграции в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что многим может показаться, что реализация разработанных Беларусью и Россией союзных программ слишком растянута по времени. По словам главы государства, иначе быть и не может, ведь к этим вопросам необходимо подходить выверенно и аккуратно.

"Мы показываем пример, каким образом надо двигаться в ЕАЭС и тем более в СНГ. Мы, как бульдозер, идем впереди, расчищая дорогу для союзных объединений на постсоветском пространстве. Союз - это пример, тот путь, по которому придется идти тем государствам, которые будут рассчитывать на более тесный союз", - заявил Александр Лукашенко.-0-