Лукашенко: Беларусь и Россия как суверенные государства могут выстроить мощнейшую систему отношений

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия как суверенные государства могут выстроить мощнейшую систему отношений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, отвечая на вопросы участников мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы можем с Россией (я об этом Путину сказал, и мы об этом договорились на последней встрече), существуя как два независимых, суверенных государства, выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Все лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Не думайте, что это дорога с односторонним движением. Мы для России так же ценны, как Россия для нас", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства заметил: Беларусь часто пугают тем, что Россия якобы хочет включить ее в свой состав. По мнению Президента, России такая головная боль не нужна, ведь на такие ее шаги последует реакция стран Запада. "Это был бы такой подарок для американцев и коллективного Запада, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Это был бы конец", - сказал он.

Александр Лукашенко рассказал, что переговоры по углублению двустороннего сотрудничества с Россией продолжатся в ближайшую пятницу. В частности, будут обсуждаться развитие торгово-экономического сотрудничества, совместное противодействие западным санкциям.-0-

Александр Лукашенко