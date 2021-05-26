Встреча Лукашенко с парламентариями проходит в Овальном зале Дома правительства

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Ожидается, что глава государства выступит с заявлением, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов.

Как сообщалось, накануне парламентарии обратились к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. Позже председатели Палаты представителей и Совета Республики Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова обсудили актуальные вопросы и решили обратиться к Александру Лукашенко с просьбой провести встречу с парламентариями, учитывая, что ранее анонсировалось заявление Президента по последним событиям.

"Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов, - рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. - На встречу приглашены не только депутаты и сенаторы и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди - политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры".-0-

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