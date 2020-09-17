Лукашенко: Беларусь мы не отдадим, потому что ее любим, а любимую не отдают

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь мы не отдадим, потому что ее любим, а любимую не отдают. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на женском форуме "За Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы очень правильно сказали - мы впервые в многовековой, тысячелетней истории нашего древнего народа получили этот суверенитет и эту независимость. Я отдаю себе отчет, что мы небогато живем. Но мы же не нищие. Потому что у нас есть эта страна. Если мы сейчас дрогнем и отдадим этот клочок земли, погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки. Поэтому вы правы: Беларусь мы не отдадим! Потому что мы ее любим, а любимую не отдают!" - подчеркнул глава государства.-0-