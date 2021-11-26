Лукашенко: Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев

26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не будет играть и делать политику на судьбах беженцев. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правда состоит в том, что мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах, - заявил Александр Лукашенко. - Мы хорошо знаем и понимаем вас. Вы стремитесь попасть в Европу. Вас туда пригласили, и вы хотите туда попасть. У некоторых из вас там часть вашей семьи: у кого-то жены, у кого-то мужья, у кого-то родители. Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало".-0-