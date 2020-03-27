Лукашенко: Беларусь не будет отменять мероприятия к 75-летию Победы

27 марта, Минский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал труженикам ОАО "Белгипс" о подготовке к 75-летию Великой Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

Работники предприятия поинтересовались у главы государства, не затеряется ли в негативном информационном потоке тема празднования юбилея Великой Победы. Глава государства заверил: "Нет, не затеряется". По его словам, подготовка в стране продолжается и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Наряду с этим Александр Лукашенко затронул тему поездки на парад, который намечен в Москве на Красной площади: "У меня часто спрашивают - а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет".

При этом глава государства обратил внимание на запланированные в это же время в нашей стране празднования: "У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, может быть, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. - Прим БЕЛТА.), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия".

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