Лукашенко посещает "Белгипс". Что известно об этом предприятии?

27 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает ОАО "Белгипс", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложат о выполнении его поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Александр Лукашенко ознакомится с результатами работы предприятия, особенностями производства строительных материалов из гипса.

Когда был основан "Белгипс" и чем он занимается?

Предприятие было основано в послевоенное время - в 1948 году. На сегодня это единственный в Беларуси производитель строительных материалов из гипса.

Сейчас на "Белгипсе" выпускают несколько видов продукции: гипсокартонные листы, сухие строительные смеси, пазогребневые плиты и химические добавки (премиксы).

Кому сейчас принадлежит предприятие?

Ранее завод размещался практически в центре Минска - по улице Козлова. Но несколько лет назад производство решили модернизировать и перенести за кольцевую. В конце весны 2019 года предприятие уже работало в агрогородке Гатово, в августе вышло на производственные мощности. В инвестиционном проекте участвовала российская корпорация "Волма", которая также занимается производством гипса и гипсовых изделий. Соинвестором выступила международная группа компаний, основанная в Германии, "Кнауф Интернациональ ГмбХ".

Эти крупнейшие производители и являются главными акционерами "Белгипса". Российской корпорации принадлежит более 49,99% акций, немецкой - ровно половина. Оставшаяся часть (около 0,0028%) распределена между физическими лицами.-0-

Фото Николая Петрова, Андрея Покумейко