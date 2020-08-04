Лукашенко: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за предсказуемую внешнюю политику

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. "Поэтому мы сегодня на разрыв, - констатировал Президент. - И Россия боится потерять - ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную и предсказуемую внешнюю политику".

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