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26 сентября 2019, 10:48

Лукашенко: Беларусь не собирается дружить с Западом против России

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь не собирается дружить с Западом против России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что всегда на встречах с представителями США заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом. "Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой. Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Беларусью не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларуси нравится такая позиция США. "Мы ее приветствуем. Это крупнейшая страна, влияет на все процессы в мире. Почему мы должны с ними иметь плохие отношения? Ни в коем случае!" - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что порой контакты Беларуси с западными партнерами вызывают некую озабоченность в России. В то же время Александр Лукашенко заметил, что и сама Россия стремится наладить и развивать отношения с Западом и в частности с США. "Почему это (развитие взаимодействия Беларуси с западными партнерами. - Прим. БЕЛТА) должно кого-то напрягать в России. Мы же не дружим с Америкой против России", - сказал Президент.

Вопрос от представителей украинских СМИ также касался того, может ли потепление в белорусско-американских отношениях повлиять и положить начало новому этапу и в белорусско-украинском взаимодействии. "Позиция США не будет определяющей в отношениях между Беларусью и Украиной, - подчеркнул глава государства. - Наши отношения зависят только от нас. Да, мы будем оглядываться на Россию, на американцев. Но это не значит, что мы будем так уж зависимы. Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения. Ни там, ни там".

"Зачем на клочки поделили Югославию. Кому это выгодно? Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", - добавил белорусский лидер.

Он констатировал, что, конечно, у Беларуси и Украины с Россией очень разные отношения. И в белорусско-российском сотрудничестве есть сильная взаимосвязь. Так, Беларусь импортирует из России ряд жизненно необходимых товаров, в первую очередь углеводороды, присутствуют сильные кооперационные связи. "Я закоренелый советский человек и историк. Очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе. Как Украина-Беларусь, а еще больше - Россия-Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. Куда ни кинь, везде теснейшие связи", - сказал глава государства.

"Мы провели референдум в стране о взаимоотношениях России и Беларуси. У нас нет границ. Бывают на пересечении административной границы проблемы с поставками наших товаров в Россию. Всегда непросто. Это не только уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам в России. Я об этом откровенно говорю Президенту России, с которым мы очень дружны", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что у него вообще нет никаких проблем в отношениях с российским коллегой: "У нас очень добрые отношения. Хотя, хватает и других проблем, которые надо решать".

"И с Украиной у нас есть проблемы. Слава богу, за этот краткий период нахождения у власти нового Президента (Владимира Зеленского. - Прим. БЕЛТА) мы как-то двигаемся, обсуждаем. И даже те негативные моменты, которые могли бы наступить, не наступили благодаря тому телефонному разговору двух президентов (Беларуси и Украины. - Прим. БЕЛТА). Это обнадеживает. То, что я годами не мог, договорившись с прежним Президентом решить, я надеюсь, что мы сможем решать эти проблемы. Так что вопросов достаточно", - резюмировал белорусский лидер.-0-

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