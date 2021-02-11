Лукашенко: Беларусь - общий дом для различных религий

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь является общим домом для различных религий. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы многоконфессиональная страна, нравственным фундаментом которой являются христианские ценности. И, что важно для всех конфессий, представленных в нашей стране, Беларусь - общий дом, - сказал глава государства. - Белорусская веротерпимость и толерантность стали одним из главных достижений независимой Беларуси".

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусское государство смогло в полной мере обеспечить реализацию права на свободу совести, дать народу истинную свободу в выборе веры или, наоборот, нерелигиозного мировоззрения. "Мы поддерживали и будем поддерживать традиционные конфессии в их созидательной деятельности. Мы сделаем все, чтобы каждый из нас и даже гость нашей столицы имели возможность выбрать свою дорогу к храму. В этом наша ценность, в этом наш путь", - заявил Президент.-0-