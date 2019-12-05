Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию многоплановых отношений с Таиландом

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Беларусь придает важное значение развитию многоплановых отношений с Таиландом. "Убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной отраслях целиком соответствует интересам граждан обоих государств", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Королю Таиланда крепкого здоровья и счастья, а жителям этой страны - мира и успехов.-0-