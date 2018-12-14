Лукашенко: Беларусь сделает все от нее зависящее для восстановления мира между славянами

14 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает стремление белорусской стороны максимально способствовать мирным процессам в регионе. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь сделает все, что от нее зависит, чтобы восстановить мир и согласие между славянами. Это нелегко, но даже если сохранится малейший шанс, своих попыток мы не оставим. Мы будем стремиться к тому, чтобы у нас здесь, на территории основных славянских государств, был мир", - заявил белорусский лидер.

В этом должны помочь и журналисты, убежден Александр Лукашенко. "Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство. Надо осознавать ответственность за каждое сказанное и написанное слово. Если оно рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение. А некоторые говорят, что вы это оружие массового поражения. И я с этим согласен. Это звучит жестко, но как еще достучаться до тех, кто игнорирует нормы не только профессиональной этики, но и человеческой морали", - сказал Президент.

Во время пресс-тура в Беларусь российские журналисты и блогеры посетили Полоцк. Глава государства отметил, что этот город - колыбель славянской государственности. "Если следовать "Повести временных лет", то от полочан произошли и кривичи, и северяне, а значит, здесь - на белорусской земле - находится духовный корень всего российского северо-запада: Смоленска, Пскова, Брянска, Белгорода и Курска", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Может, потому в нашей стране особенно тяжело и болезненно воспринимается любой конфликт в славянском мире. Мы не можем остаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по своей истории, менталитету и культуре народы", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства добавил, что сильнее всего славянские народы связывает общая история, культура, славные и трудные времена, пережитые вместе. "Несколько лет назад в рамках подобной встречи я говорил о том, что Беларусь может стать некоторым нравственным фактором для России. Скажу откровенно: мы к этому всегда стремились. Чтобы вы нас ценили, если уже совсем откровенно", - сказал Президент.

Александр Лукашенко допустил, что, может быть, тогда не все обратили внимание на эти слова, но их актуальность сегодня только возросла.-0-