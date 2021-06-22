Лукашенко: Беларусь сделает все ради спокойной жизни в регионе

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сделает все ради спокойной жизни в регионе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства во время выступления коснулся деятельности НАТО, отметив, что не надо убаюкивать Беларусь историями об оборонительных учениях и миролюбии альянса. "Мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили, и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу (так называемые страны Варшавского договора) в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на Восток. Вы как минимум лжецы, как максимум - подлецы. Вы все время врали, обманывали, а сегодня - не получится", - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что белорусы сделают все, чтобы защитить свою землю и мир в регионе. "Наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь, на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что вас там примут с распростертыми руками. Это ваша земля, берегите, белорусы, ее, цените. Потому что она принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что регион, как и 80 лет назад, находится на грани глобального конфликта. "Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам, к народам наших соседних стран - полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, и в этом мире мы всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно", - призвал белорусский лидер.

"Неужели среди украинцев, литовцев, латышей, поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым на самом деле наплевать на наш белорусский народ, на свои народы, их судьбы и нашу белорусскую государственность?" - задал риторический вопрос Президент.-0-